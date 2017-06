Jeg har fundet frem til et meget berømt spil, Kaptajn Kaper i Kattegat, som er et fantastisk, danskudviklet spil fra 1980’erne. Det var heldigt at jeg stadig har en 486’er liggende – men faktisk er det svært at komme i havn, fordi CPU’en er for hurtig. På mobil og computeren kan man heldigvis spille MobilKaper, som er Javabaseret.

Jeg har også skrevet en artikel om spillet på Wikipedia.